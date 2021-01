Se fue El Polaco de MasterChef Celebrity: el detalle "maradoniano" que tendrá la final

Franchín fue la primera participante en convertirse en finalista de MasterChef Celebrity. Con Claudia y El Polaco como protagonistas de la decisión final, fue Martitegui el encargado de decirle a la “Tata” que continuaba en el reality.

Villafañe no pudo evitar emocionarse por haber llegado a la final: “Muy difícil poder hablar y sacar todo lo que tengo adentro. Dalma me dijo que no había que llorar en tele”, mencionó en referencia a su hija mayor.

https://twitter.com/MasterChefAR/status/1349914860021309441 ¡LA TATA A LA FINAL! Claudia Villafañe le ganó el mano a mano a El Polaco y será la rival de @analiafranchin en LA GRAN FINAL de #MasterchefArgentina Mucha emoción en este gran programa https://t.co/g1U8b7C8PL y Mi Telefe. pic.twitter.com/U4xZVphkVb — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) January 15, 2021

”Me tocó hacer esto en un momento de pandemia, sin laburo, me costó mucho aceptarlo y lo disfruté muchísimo. Espero estar a la altura de la final”, expresó muy emocionada.

En el back, agregó que le dedicó el programa a su madre: “No quise decir nada hasta este momento, no está bien de salud, Todo lo que aprendí y todo lo que soy se lo debo a ella y a mi papá”.

De esta forma, MasterChef Celebrity tendrá una final “Maradoniana” entre Villafañe, ex esposa de Diego Maradona, y Franchín, quien mantuvo un intenso romance con Guillermo Coppola desde 2002 hasta 2007.

https://twitter.com/MasterChefAR/status/1349910780670574592 ¡ANÁLIA FINALISTA! @analiafranchin tuvo una actuación destacada en este jueves y se ganó su lugar en la GRAN FINAL de #MasterchefArgentina Entre Claudia y El Polaco se define su rival pic.twitter.com/RIav4tnOQa — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) January 15, 2021

MasterChef Celebrity, conducido por Santiago del Moro, fue el programa más visto de la noche del jueves y logró una media de 19.8 puntos de rating en la última semifinal, según datos de Kantar Ibope.