5 cosas que no sabías de los Beatles

El conjunto de Liverpool tiene historias muy peculiares. Repasamos algunas:

Se separaron en Disney

May Pang, antigua novia de Lennon, explicó en su libro, Instamatic Karma, y luego en The Daily Mail, el momento en que Lennon puso fin al grupo: "Cuando John colgó el teléfono, se puso a mirar con melancolía por la ventana. Es como si pudiera verle recordando la experiencia del grupo en su mente. Al final agarró su bolígrafo y, con aquel extraño telón de fondo, en el Hotel Polynesian Village en Disney World, terminó con la mayor banda de rock'n roll de la historia con una simple firma al final de la página".

Un dentista los introdujo en el LSD

Según The Huffington Post el dentista John Riley metió en el LSD a Harrison, a su mujer, Patti Boyd, a John Lennon, y a la mujer de Lennon, Cynthia Lennon, un día que salieron todos juntos. Después de echárselo en el café, Cynthia Lennon describió la habitación "tan grande como el Albert Hall" y, aparentemente, George "se enamoró" de todas las personas que conoció esa noche. No queda claro si a Harrison y a Lennon los engañaron para tomar la dosis o si realmente ellos pidieron al dentista que lo hiciera cuando menos lo esperaran.

Una adolescente de Maryland empezó la Beatlemania en Estados Unidos

Según cuenta la leyenda, una joven de 15 años de Maryland llamada Marsha Albert provocó el despegue de la Beatlemania en Estados Unidos. Después de ver una noticia sobre la banda, Albert llamó a una radio local en Washington, y preguntó: "¿Por qué no tenemos música así en América?". El DJ entonces puso “I Want To Hold Your Hand” e hizo que otras emisoras también pusieran canciones de The Beatles.

Lennon estaba borracho cuando conoció a Paul McCartney

El 6 de julio de 1957, Paul McCartney conoció a John Lennon por The Quarrymen. Después del show de The Quarrymen, los dos terminaron tocando juntos y Lennon estaba bastante borracho, tal como recordaba McCartney: "Lo conocí en las fiestas de Woolton. Yo era un colegial gordito, y cuando se apoyó en mi hombro, me di cuenta de que estaba borracho. Teníamos 12 años, pero, a pesar de sus patillas, nos hicimos buenos amigos". En realidad, McCartney tenía 15 y Lennon 16.

En la Unión Soviética los escuchaban en escáneres de rayos X convertidos

La música de The Beatles, junto con otras muchas bandas occidentales, fue prohibida en la Unión Soviética, haciendo de los vinilos un objeto preciado, costoso, e incluso peligroso, del mercado negro. Por eso se inventó un truco ingenioso para imprimir la música de forma barata en escáneres de rayos X usados, que se agarraban de hospitales o se compraban. A estos escáneres se les llamaba "la música en los huesos". Esta práctica se inició en los años 50, pero parece que fue la Beatlemania lo que provocó que aumentara de forma increíble la popularidad de este sistema.