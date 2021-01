El motivo por el que se separó Jujuy Jiménez

En diálogo con la revista Caras, semanario en el que protagonizó la última tapa, la conductora contó que el deportista se iría a jugar al exterior durante 90 días: no quiere estar lejos de él tanto tiempo y por eso prefirió dar un paso al costado.

"Soy de vivir mucho el hoy y ahora estoy soltera, más focalizada en el trabajo y sin el compromiso de una relación. Dejo que la vida me sorprenda. Además, él se está yendo a jugar tres meses a Dubai y eso es un montón de tiempo cuando estás empezando algo. Los dos pensamos lo mismo, tenemos la mejor y ya le dije que lo quiero ver ganando la Triple Corona", afirmó.

Cuando le preguntaron si el polista llegó a ser su novio, la conductora no dijo ni sí ni no: "A veces me cuestiono tanta formalidad. Como dije antes, son situaciones que le pasan a muchas personas, a más de una que esté leyendo esto le pasó estar conociendo a alguien y no por eso tiene la obligación de decir 'sí, es mi novio'. Hay que ir viendo, la vida es una sola y hay que aprovechar de las personas lindas que se te van cruzando".