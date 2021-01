Cachete Sierra, campeón del Cantando 2020

Este viernes se disputó la final del Cantando 2020 que enfrentó a Ángela Leiva y Brian Lanzelotta y a Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi. Con el apoyo popular, el ex Chiquitas y su compañera se impusieron por sobre los artistas algo que no es extraño siendo que el actor que no tenía grandes dotes vocales cuenta con muchísimo carisma y pudo superar 13 sentencias.