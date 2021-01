Débora D'Amato dio positivo de coronavirus

"Soy #Covid_19 positivo. Mi hija Lola, no. De todas formas es parte de mi burbuja diaria, por ende. Lo mío fue percepción ante un positivo (laboral) cercano. En cuanto me enteré el + de mi compañera, me hisopé (sin síntomas). Siete días atrás fue mi último contacto con ella", manifestó la panelista de "Intrusos".

“Lola hisopada, pilas, activa. Yo no. Mi percepción fue acertada y el hisopado se hizo a la tarde y a las pocas horas me dieron el resultado”, explicó.

“Ahora tengo fiebre, tos, dolor de cuerpo y más. Difícil con una beba activa pero no hay opción. Gracias por el interés”, comentó Débora respecto a los síntomas que presentó.

Debido a esto, sus compañeros deberán realizarse un hisopado para ver si también contrajeron el virus y la producción tendrá que resolver como sigue saliendo al aire el programa.