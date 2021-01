Dura acusación de Zulma Faiad contra Cris Morena por su despido de Floricienta

“Voy a contestar a mis amores. ¿Por qué me fueron antes de terminado el contrato de Floricienta? Porque me enfermé de neumonitis. Falté con certificado médico de un neumonólogo tres días y la patrona me castigo. Si tengo una gran virtud es mi honestidad”, aseguró.

https://twitter.com/zulmaurorafaiad/status/1350407775541735425 VOY A CONTESTAR A MIS AMORSORES....¿..PORQUE ME FUERON ANTES DE TERMINADO EL CONTRATO DE " FLORICIENTA ?...... PORQUE ME ENFERMÉ DE NEUMONITIS......FALTE CON CERTIFICADO MÉDICO DE UN NEUMONÓLOGO TRES DÍAS . Y LA PATRONA .......ME CASTIGO. SI TENGO UNA GRAN VIRTUD ES MI HONESTIDAD — Zulma Faiad (@zulmaurorafaiad) January 16, 2021 Twitter">

“Quiero aclarar. No soy rencorosa. pero sí memoria me sobra porque lloré mucho. Nunca lo quise contestar, pero el tiempo todo lo cura. ¡Besotes! No me fui, me fueron porque me enfermé tres días de neumonitis y me mandaron al rincón", agregó. Y ante las críticas de que es tarde para contarlo, ella retrucó: "Cuando no contesto algunas cosas es porque en su momento nadie reparó y me lo preguntó. ¡Nunca es tarde! Siempre contesto lo que me preguntan, de todos modos el dolor es mío y no necesito socios para mi dolor. A esta altura de mi vida no guardo renconres".

https://twitter.com/zulmaurorafaiad/status/1350767257165713408 AMORSORES......CUANDO NO CONTESTO ALGUNAS COSAS ES SIMPLEMENTE PORQUE EN SU MOMENTO NADIE REPARÓ Y ME LO PREGUNTO. !! NUNCA ES TARDE !! — Zulma Faiad (@zulmaurorafaiad) January 17, 2021