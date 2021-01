El descargo de El Dipy tras el choque que provocó en el Top Race: "Yo estoy bien"

“Yo estoy bien, no me pasó nada. Tengo el auto sano, para los que están diciendo que estoy internado, que me lastimé y que muestran un auto que ni siquiera es mío el que está volcado, no crean en esas pelotudeces, acá estoy. Estoy bien en mi casa en Buenos Aires”, sostuvo en una especie de comunicado que publicó en sus redes sociales.

En ese sentido, el músico resaltó la seguridad de los autos y detalló como fue la maniobra previa al choque: “Largamos, el de adelante se queda un poco, entonces yo me abro y lo paso por adentro, y el otro, con el que tuvimos el toque, también se abre por afuera”, mencionó sobre el roce con el auto de Axel Tomada.

“Cuando él baja, nunca para de bajar (frenar). Yo levanto el pie del acelerador dos veces pero también venían los de atrás. Venían rápido. No es que vienen despacito. Todos vienen rápido”, detalló.

El choque fue tal que uno de los autos involucrados volcó y voló por encima del muro de contención.

“Si yo llegaba a pisar el freno en ese momento nos golpeábamos todos, iba a ser un desastre peor del que fue”, aseguró el Dipy y sostuvo: “Levanto, levanto, levanto (el pie del acelerador), trato de levantar todo lo que puedo, pero los demás vienen rápido. Entonces se provoca el toque. En ese momento no me di cuenta de qué había pasado después del toque”.

Según contó, al rato le informaron que había bandera roja y desde su equipo le indicaron que volcaron “fue impactante lo que acaba de pasar”

“No quería correr más, quería saber cómo estaban, porque son amigos míos, nos hablamos todos los días, comemos juntos. Me chup… un huevo la carrera. Me bajé del auto y fui a ver cómo estaban”, dijo el cantante, que fue excluido por los directivos del evento deportivo por considerarlo responsable del toque inicial.

Luego del accidente, comentó que él mismo le pidió a la Comisión Deportiva Automovilística de Automóvil Club Argentino (CDA) que miraran las cámaras.

Según el cantante lo excluyeron por la consecuencia del toque. “Les demostré que no hay intención de chocar”, dijo y agregó: “No me dieron ningún tipo de fecha, no tengo sanción si me llamaron a declarar”.