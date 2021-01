Nicole Neumann y un polémico comentario sobre el anuncio de embarazo de Pampita

Es que en el medio de la noticia súper feliz, la panelista de Nosotros a la mañana habló de un insignificante detalles sobre el anuncio y Karina Iavícoli no se lo dejó pasar.

"¿Saben a lo que me hace acordar? Vieron el italiano Gianluca Vacchi que tuvo ahora a su primera hijita. Él para comunicar que era mujer hizo sobrevolar un avión sobre su propiedad que tiraba...", lanzó Nicole sobre el globo que pinchó Pampita junto a su familia. Su compañera contestó que el comentario le parecía una chicana, pero la modelo la frenó.

"No estoy diciendo que se copió, sino que se ve que hoy se usa eso. Yo hasta mi última hija no se usaba. Me acordé porque tiró un humo rosa que comunicaba a sus conocidos y familiares, y que iba a tener una mujer", acotó Nicole. Y remató: "¡Karina, sacate a LAM de encima en ese programa porque no vinimos con maldad!".

Las repercusiones

Uno de los que contestó fue Ángel de Brito, quien acusó a Nicole Neumann de querer ganar protagonismo. "Nicole todos los días hablando de LAM; no te esfuerces que la noticia hoy es Pampita. Está odiada", apuntó en Twitter.

https://twitter.com/AngeldebritoOk/status/1351157890053148672 Nicole todos los días hablando de #LAM no te esfuerces que la noticia hoy es Pampita. pic.twitter.com/90uQlBliTe — ANGEL (@AngeldebritoOk) January 18, 2021

Pero eso no fue todo. Porque luego revivió una antigua pelea. "¿La que le decía 'Muqui' de manera discriminatoria a Pampita habla de maldad? En vez, de querer sacarse #lam de la cabeza tendrías que ser más humilde y aprender. Te falta un siglo, para lucirte en un panel", lanzó.

Otra conductora que habló de la rivalidad entre las modelos y tiró agua hacia Pampita fue Denise Dumas. "Nicole es una modelo número 1 como Carolina, pero Pampita pero no sería panelista del Pollo Álvarez", opinó.