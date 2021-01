"The Crown" y "Ozark", las series más nominadas a los Critics Choice Awards 2021

“ The Crown ” y “ Ozark ”, ambas series de Netflix, son las favoritas con seis nominaciones cada una, y competirán en la categoría a Mejor Serie Dramática con las exitosas “The Mandalorian ”, “ This Is Us ” y “ Better Call Saul ”, entre otras.

Las 12 candidaturas que suman “Ozark” y “The Crown” forman parte de las 26 nominaciones que tiene Netflix, seguidas por las 24 que cosecha HBO y HBO Max, que quedan así en segundo lugar.

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

“ Better Call Saul ” (AMC)

” (AMC) “ The Crown ” (Netflix)

” (Netflix) “ The Good Fight ” (CBS All Access)

” (CBS All Access) “ Territorio Lovecraft ” (HBO)

” (HBO) “ The Mandalorian ” (Disney+)

” (Disney+) “ Ozark ” (Netflix)

” (Netflix) “ Perry Mason ” (HBO)

” (HBO) “This Is Us ” (NBC)

this is as Critics Choice Awards 2021: "This is us" nominada a Mejor serie dramática

MEJOR ACTRIZ DRAMÁTICA

Christine Baranski (“The Good Fight”)

(“The Good Fight”) Olivia Colman (“The Crown”)

(“The Crown”) Emma Corrin (“The Crown”)

(“The Crown”) Claire Danes (“Homeland”)

(“Homeland”) Laura Linney (“Ozark”)

(“Ozark”) Jurnee Smollett (“Territorio Lovecraft”)

The Crown 4 (1).jpg Olivia Colman (“The Crown”)

MEJOR ACTOR DRAMÁTICO

Jason Bateman (“Ozark”)

(“Ozark”) Sterling K . Brown (“This Is Us”)

. (“This Is Us”) Jonathan Majors (“Territorio Lovecraft”)

(“Territorio Lovecraft”) Josh O'Connor (“The Crown”)

(“The Crown”) Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

(“Better Call Saul”) Matthew Rhys (“Perry Mason”)

Better Call Saul Bob Odenkirk nominado a Mejor actor dramático por “Better Call Saul”, también nominada a Mejor serie dramática

MEJOR MINISERIE

“ Gambito de dama ” (Netflix)

” (Netflix) “ La conjura contra América ” (HBO)

” (HBO) “ Mrs. America ” (FX)

” (FX) “ Normal People ” (Hulu)

” (Hulu) “ Podría destruirte ” (HBO)

” (HBO) “ Small Axe ” (Amazon Studios)

” (Amazon Studios) “ The Undoing ” (HBO)

” (HBO) “Unorthodox ” (Netflix)

gambito de dama “Gambito de dama” (Netflix) con Anya TaylorJoy como Beth Harmon y Thomas Brodie-Sangster como Benny Watts

MEJOR SERIE DE COMEDIA

“ Better Things ” (FX)

” (FX) “ The Flight Attendant ” (HBO Max)

” (HBO Max) “ Lo que hacemos en las sombras ” (FX)

” (FX) “ Mom ” (CBS)

” (CBS) “ PEN15 ” (Hulu)

” (Hulu) “ Ramy ” (Hulu)

” (Hulu) “ Schitt's Creek ” (Pop)

” (Pop) “Ted Lasso ” (Apple TV+)