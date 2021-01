Belu Lucius contó por qué no estuvo en la final de Masterchef

Al ser consultada sobre el motivo, la instagramer contó que no hubo ningún conflicto sino que luego de un año duro de trabajo priorizó irse de vacaciones con su familia.

"No fui la única que no estuvo pero mi marido al ser deportista no podía mover las vacaciones y cuando yo me fui del certamen decidimos en familia tomarnos las vacaciones desde ese día, podría haber esperado una semana más para presenciar la final, pero hace muchos años que venimos sacrificando las vacaciones de la familia y bueno, fueron muchos meses de grabación, lo hablé con la producción, extrañaba mucho a mis hijos, estuve muy ausente de mi casa y se decidió que no esté. Hablé con la producción y quedamos en que no había ningún problema, iban a estar la gran mayoría de mis compañeros. Igual ayer la vi como todos, prendida a la pantalla aunque no estuve ahí presente", comentó.

Además, aseguró que ella tampoco sabía quién iba a ser el ganador. "No sabía nada, no podíamos tener data. La final se grabó dos veces. Analía y Claudia se enteraron ayer mientras lo veíamos nosotros, no se sabía", reveló en Intrusos.