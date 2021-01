El novio de Lizy Tagliani le pidió casamiento en TV: "Esto no me lo esperaba"

"Mi amor, escuchame. Estoy muy contento de estar con vos. Estamos en el fin del mundo y quiero decirte que a partir de acá comienza una nueva etapa. Quiero regalarte este anillo para afianzar nuestro compromiso. Te amo mucho y empezamos nuestra aventura”, le declaró. ¿La perlita? El anillo no le entraba a su amada, por lo que se lo terminó poniendo en un dedo más chico.

“Me encanta, te amo. ¿Querés ser el padrino, Marley? Estoy muy feliz de que Leo me acompañe, esto no me lo esperaba”, contestó Lizy. Y luego, ´se explayó con palabras de amor en Instagram.

"Gracias por este hermoso momento Leo Alturria. Te amo. Me gusta que me entiendas el humor, que compartas mi alegría y mi vida. Soy muy feliz", escribió.