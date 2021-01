Analía Franchín, sobre la final de MasterChef Celebrity: "Faltó conocer el porqué de la elección"

“Frente a las devoluciones que fueron perfectas la de las dos y parejas, no tengo idea por qué no gané, no lo sé. Capaz es algo que me faltó saber en el programa”, reclamó la periodista.

De tal modo, compartió cómo vivió la final y contó que “tenía un nivel de ansiedad, y cuando anunciaron que no había ganado mi hijo casi se pone a llorar y me abrazaba como consolándome, y yo le decía que no estaba mal. Lo vivió con mucha alegría, estuvo como diez horas ahí, pero estaba chocho”.

analia franchin claudia villafañe

“La verdad que Masterchef me deja desde lo personal algo muy lindo de haber podido estar en un programa que volvió a unir a la familia desde la tele. Esto es muy bueno para la industria que venía tan vapuleada, los chicos no tienen idea de lo que es la tele de aire. Creo que siempre se me conoció desde lo periodístico y mostrarme en un rol distinto a mí me sirvió, a mí me encantaría estar en un programa de juegos por ejemplo”, manifestó en "Por si las moscas".

En cuanto a la recomendación para los que participen de la segunda temporada de Masterchef, precisó que “en primer lugar hay que tener autocrítica, que creo que fue lo que más le gustó al jurado de mí. Aceptar cuando un plato no estuvo bien, aceptar que te equivocaste, y practicar. Hay que practicar y mucho, la simpatía te puede salvar un par de galas y después te manda al muere”.

“Creo que después de este Masterchef la vara va a ser más alta, y sepan que van a tener las emociones a flor de piel”, agregó.