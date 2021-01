Jennifer López cantó en la asunción de Joe Biden y expresó en español: "Libertad y justicia para todos"

Con un look monocromático en blanco y su pelo atado con una clásica "cola de caballo", la cantante interpretó la canción "This Land Is Your Land", de Woody Guthrie en la inauguración de Joe Biden.

“Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", expresó Jennifer Lopez en español frente a los principales dirigentes del país y a ante la vista de todo el mundo.

jenifer lópez

Lopez, de 51 años, nació en el Bronx de Nueva York, y es hija de David Lopez y Guadalupe Rodríguez, ambos puertorriqueños, por lo que la cantante mantiene vivas su raíces latinas.