Oriana Sabatini se definió como bisexual

Los rumores surgieron porque en un videoclip besó a la modelo Soledad Alfonso. De todos modos, esta no es la primera vez que la hija de Catherine Fulop habla de sus deseos. En 2018 ya había contado: "No hay nada más lindo en esta vida que sentirse libre... Porque quizás, no sé si soy lesbiana, me gustan las mujeres o soy bisexual. Es lindo que cada persona se sienta libre de hacer lo que quiera”.

