Stefi Roitman, sobre el cocodrilo encintado: "Los cuidados son los correctos"

La actitud de la influencer fue cuestionada en las redes sociales porque ningún animal silvestre debería ser sacado de su hábitat y de ser rescatado, los esfuerzos deberían estar puestos por mantenerlo en un ambiente lo más acorde al ecosistema al que pertenece para luego reinsertarlo. Mucho menos, se aceptó que encima estuviera con la boca atada.

En un primer descargo, Stefi señaló que no era su animal y que la dueña se lo había dado a Pons para que lo cuide. Por ende, como no conocía a las nuevas personas, había decidido encintarle el hocico. Luego de las múltiples denuncias, finalmente la novia de Ricky Montaner escribió un largo texto defendiendo su postura. Y a pesar de toda la información que circuló, no consideró a eso como un acto de crueldad animal.

“La repercusión que tuvo en las redes la historia con las imágenes de Mylo, un lagarto de 4 años, en la piscina, con su familia de adopción, donde yo estuve compartiendo un rato del día, merece algunas explicaciones. Los comentarios negativos que he recibido me llevan a la necesidad de reflexionar y siempre estoy dispuesta a hacerlo”, expresó.

“Es entendible que la imagen puede ser cuestionada, criticada, analizada y hasta defenestrada, porque todas las imágenes que se suben a las redes se encuentran sujetas a esa posibilidad, pero para hacerlo lo ideal es contar con toda la información”, agregó.

Luego se despegó del hecho asegurando que no fue maltrato. “En este sentido, los responsables de tener el cocodrilo deciden la forma en que interactúa con ellos y con otras personas, qué medidas de seguridad se adoptan y cuáles no son necesarias, cómo lo rescatan y cuidan. Y siempre lo hacen con dos objetivos: la seguridad de las personas y el bienestar del animal”, comento.

Cualquiera podrá cuestionarlo, y estar en desacuerdo, pero es ése, ni más ni menos, el hecho en cuestión. No es mi mascota, ni tengo poder de decisión alguna sobre los cuidados que se le brindan, pero sé que son los correctos y necesarios. Caso contrario, jamás se me habría ocurrido participar en ese momento”, comentó en un extenso texto en Instagram.

Por último ratificó su amor a todos los animales: “El maltrato animal está fuera de toda discusión. No adhiero a ningún tipo de conducta que lo instigue, que lo avale o que lo promueva. Jamás se me ocurriría hacerlo y nunca en mis redes han visto algo siquiera cercano a una situación de maltrato”.