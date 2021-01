Mariana Brey y su pareja, con coronavirus: "Mi marido no la está pasando bien"

“Si me preguntabas hasta diez minutos antes de recibir el resultado yo hubiese creído que no lo tenía porque me siento muy bien”, contó en diálogo con Laurita Fernández, que está reemplazando a Angel de Brito, también aislado.

“Cuando me enteré pensé en los chicos Luca y Juana, y en él, claro, que pueda sentirse bien. No es el caso de él porque Pablo no la está pasando tan bien. Pero, bueno, es un día a día”, agregó sobre el estado de salud de su marido Pablo Melillo.

“Tuvo y tiene todos los síntomas. Recién hoy perdió el olfato, pero ayer estuvo con un poquito de falta de aire, controlándose. Hoy es probable que tenga que hacerse una placa o una resonancia de pulmones”, agregó.

Finalmente, mientras estaba dando la nota, su marido le escribió a Maite Peñoñori para avisarle que le había bajado la saturación de oxígeno y que por eso en dos horas se iba a hacer una placa para controlar una posible neumonía. Por el momento, Melillo se encuentra aislado desde el primer síntoma que padeció.