Dramático relato de Daniel Casalnovo, internado con coronavirus: "No me interesa seguir de esta manera"

Acostado en la cama, con una voz quebrada y visiblemente dolorido, Casalnovo expresó: "Solo les quiero pedir un favor grande. Yo sigo internado en Los Arcos con mucho dolor, no mejoré. No importa. Este mensaje es para mi mamá. Todos oren por ella, está en otro sanatorio con respirador automático y en terapia intensiva. Tiene que evolucionar y salir adelante, la Fe mueve montañas y ustedes pueden. Por mi no se hagan problema. Me duele todo", comentó.

Y se despidió con una dolorosa frase, entre lágrimas: "No me interesa seguir de esta manera, pero les pido una oración por mi mamá. Cuídense mucho".