Contundente decisión de Keira Knightley sobre las escenas de sexo dirigidas por hombres

"No tengo un veto absoluto contra los desnudos, pero un poco sí con hombres. Es en parte por vanidad y también por la mirada masculina", explicó la actriz en un podcast.

Luego agregó que si bien reconoce que muchas veces se precisan ese tipo de escenas en el cine, ella prefiere que pongan un doble: "No me interesa participar en esas escenas de sexo horribles en las que estás toda engrasada y todo el mundo gruñe. Me siento muy incómoda ahora con la mirada masculina. Aunque hay momentos en que pienso: 'Claro, puedo ver cómo funcionaría esta escena de sexo en la película y básicamente necesitás a alguien que se vea sexy'".

Su relación con su cuerpo luego de ser madre también fue un motivo para decidir esto. "Pueden usar a otra persona. Soy demasiado vanidosa y mi cuerpo ya tuvo dos hijos, así que preferiría no pararme desnuda delante de un grupo de hombres", comentó.

Por último, reflexionó que sí podría hacer desnudos en una historia sobre la aceptación del cuerpo de la mujer, la maternidad u otras historias feministas. En ese caso, sin embargo, optaría con trabajar con mujeres: "Si estuviera actuando en una historia sobre el viaje de la maternidad y la aceptación del cuerpo, siento que tendría que ser con una directora mujer".