Jorge Rial, enojado con un ex Intruso: "Viviste del programa y ahora tirás mierda"

Las miradas apuntaron hacia Guido Záffora, el último panelista que renunció al programa. "Uno siempre se guarda cosas cuando se va de un programa. Obvio que me guardé cosas. Tengo que decir que, más allá de cualquier cosa, me trataron muy bien. Más allá de que tenga o no afinidad con otros compañeros. Porque no tenía afinidad con todos”, comentó el periodista, ¿y las palabras lo enojaron a Rial?

Otra posibilidad es que se haya referido a Marcela Tauro, quien se fue luego de una pelea con él o a Luis Ventura, con quien mantiene un largo enfrentamiento. ¿Lo revelará?