Laurita Fernández decidió no irse de vacaciones con Nicolás Cabré

"El virus ya está en todos lados y uno toma las medidas que hay que tomar. Yo, desde el momento cero, traté de no relajar. Nico coincide en esto de no irnos y no exponernos al pepe. Si vas en avión, también te expones. O si te agarra en otro lugar y estás afuera de tu casa... ", contó en Hay que ver.

Luego agregó: "Sé que es un bajón. A uno le dan ganas, pero es algo de lo que podemos prescindir tranquilamente. No nos vamos a morir si uno no se va de vacaciones y te quedás en el balcón tomando unos mates, ¡todo lo que no le gusta a la Cheta de Nordelta!".

Mientras tanto, la actriz y bailarina continúa disfrutando de su gran presente laboral, ya que luego de terminar el Cantando 2020, reemplazará por una semana a Angel de Brito en LAM.