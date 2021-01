Sofía Pachano se indignó cuando le preguntaron si estaba embarazada

Curiosa, una seguidora indagó si estaba embarazada, y la pregunta generó la reflexión de Sofía. ¿Seguimos pensando que la única noticia positiva que puede dar una mujer es estar embarazada? ¿Sinceramente sigue siendo lo primero en lo que se piensa? 2021 por favor", le respondió. Luego sintió la necesidad de aclarar el tono del mensaje.

"No me enojé. Lo están leyendo ustedes con esa intención. Estoy diciendo que lo primero que se piensa si una mujer dice 'voy a dar una linda noticia' es un embarazo. Me parece que está bueno pensar, siendo 2021, que las mujeres tenemos otras noticias hermosas que contar (y no dije en ningún momento que contar un embarazo sea algo feo como dijeron muchos acá)", cerró.