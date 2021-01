Las críticas de los periodistas a Pampita por haber viajado y festejado el cumpleaños

En el programa Fantino a la tarde Marcela Tauro brindó su punto de vista. "Para mí hizo mal. Yo no soy cagona en ese sentido, no soy de tener miedos pero soy responsable. No me fui de vacaciones, tengo un hijo y no me iría, con hijos chicos menos y embarazada menos. Pero por cualquier cosa, no solamente por el covid. Te agarra cualquier cosa y estás lejos de tu médico si estás embarazada. Y yo fui mamá grande también, como ella", opinó.

En Intrusos, Rodrigo Lussich puso el foco en el aprovechamiento del canje que le brindó el hotel en México y Punta Cana para que vaya a celebrar con amigos.

"Lo que lo pierde a los famosos son los canjes, perdón. Estuvieron todo el año guardados, saliendo de las casas por Zoom, haciendo las cosas muy bien y después un canje los pierde. Les dan una estadía en un hotel 5 estrellas en el Caribe para ellos y para 20 personas, y se zambullen en esas piletas con toda la naturalidad y con alegría porque está bien que lo hagan, pero viste ¡cómo los pierde el canje! Tienen unas casas de la puta madre, viven en mansiones, tienen pileta, tienen 20 habitaciones y 9 baños, pero tienen que ir al Caribe de canje. Y bueno... También llaman un poco al destino", lanzó. Y agregó: "Lo que se vio fue un relajamiento extremo, ni siquiera estaba en un país libre de Covid. México está contagiadísimo".

Adrián Pallares también le hizo una crítica por el mensaje de que todos sus contactos estrechos están sanos. “Es muy feo el mensaje de ‘están todos sanos, ninguno está contagiado’. No lo sabés, porque si te hiciste un hisopado que es muy cercano en días, no lo sabés. La verdad que para hablen los médicos”, afirmó.

“Entiendo que ella como vocera diga lo que le pasa y está perfecto, pero después de los demás tendrían que hablar los demás. Las imágenes del cumpleaños las vemos. La vamos a correr, debe estar bastante shockeada, pero como ejemplo, o para mostrar, no nos juntemos 40 o 50 personas en un lugar. A los besos, será al aire libre pero es contacto estrecho de una manera impresionante”, agregó.

Mercedes Ninci, en Lam, también la criticó: “Sí, ¿pero sabés lo que pasa? Quiero decir una cosa que por ahí suena antipática, pero la realidad es que mucha gente que está yendo a hacer esos canjes al Caríbe está viniendo con Covidtambién. Entonces tampoco pueden matar al canje y tienen que decir que lo contrajeron acá”.