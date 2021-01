La lista de series y películas que se suman a Amazon Prime Video en febrero

También se sumarán en febrero los estrenos de “ Bliss ” con Salma Hayek & Owen Wilson, “ Life in a Year ”, ambas el viernes 5, y “ Map of Tiny Perfect Things ” el viernes 12.

En tanto, el viernes 19 llegará a la plataforma de streaming la nueva Amazon Exclusive “El Internado: Las Cumbres".

Los estrenos de Amazon Prime Video en febrero

UN PRÍNCIPE EN NUEVA YORK - lunes 1

El príncipe Akeem (Eddie Murphy), el heredero del próspero reino africano de Zamunda viaja a Queens, Nueva York. Decidido a encontrar el amor verdadero, el joven aristócrata y su fiel confidente Semmi (Arsenio Hall), se encuentran en la extraña y desconocida jungla urbana, tratando de mezclarse con sus vecinos haciéndose pasar por humildes estudiantes de intercambio.

amazon estrenos febrero (9).jpg

LICENSE TO WED - lunes 1

Sadie (Mandy Moore) y Ben (John Krasinski) se quieren casar y tienen ideas muy diferentes de cómo quieren que sea su boda. Para eso, se reúnen con el reverendo Frank (Robin Williams), quien insiste en que hagan un curso de preparación para el matrimonio con su método “infalible”.

amazon estrenos febrero (10).jpg

BLADE II - lunes 1

Blade (Wesley Snipes), el híbrido indestructible mitad humano y mitad vampiro, se encuentra en medio de una guerra completamente diferente. Esta vez, tanto la humanidad como los vampiros están bajo ataque, por una nueva especie que se alimenta de ambos. Blade acepta de mala gana hacer un pacto y liderar un escuadrón de élite de vampiros asesinos contra el enemigo común.

amazon estrenos febrero (11).jpg

BLADE: TRINITY - lunes 1

Esta vez, Blade el cazavampiros supremo, se enfrenta al resucitado Conde Drácula y solicita la ayuda del joven equipo de cazadores de vampiros, los Nightstalkers, que han elaborado un plan para liberar a la Tierra de esta amenaza ancestral.

amazon estrenos febrero (1).jpg

LIFE IN A YEAR - viernes 5

La película cuenta la historia de Daryn (Jaden Smith), un joven de 17 años, que descubre que su novia se está muriendo. Él se propone darle una vida entera en el último año que le queda.

amazon estrenos febrero (2).jpg

PEQUEÑAS COINCIDENCIAS - TEMPORADA 3 - viernes 5

Vuelve esta serie con su tercera temporada, que sigue con la historia de Javi (Javier Veiga) y Marta (Marta Hazas), quienes no veían ninguna razón para encontrar pareja y establecerse hasta que sus relojes biológicos comenzaron a correr y necesitaron muchas pequeñas coincidencias para encontrarse.

amazon estrenos febrero (3).jpg

BLISS - viernes 5

Bliss es una historia de amor alucinante que sigue a Greg (Owen Wilson) quien, después de divorciarse recientemente y luego ser despedido, conoce a la misteriosa Isabel (Salma Hayek), una mujer que vive en las calles y está convencida de que el mundo contaminado y roto a su alrededor es sólo una simulación por computadora y el mundo real es un mundo hermoso y pacífico, lleno de felicidad. Dudoso al principio, Greg finalmente descubre que puede haber algo de verdad en la teoría de conspiración de Isabel.

amazon estrenos febrero (4).jpg

SIN ORIGEN - domingo 7

Pedro De Toro y su familia se encuentran recluidos en una casa / búnker con tecnología de punta en un lugar apartado. Pedro quiere dejar el cartel de la droga al que ha ayudado con sus conocimientos financieros, esta es la noche que ha planeado que todo acabe. Lina, una niña enferma de 10 años, llega de forma repentina, al mismo tiempo que un grupo de asesinos profesionales aparece con una misión: matar a la niña inocente.

SOULMATES - lunes 8

Esto ocurrirá dentro de 15 años, cuando la ciencia haga un descubrimiento que cambie la vida de todos en el planeta: una forma de encontrar a tu alma gemela a través de seis historias emocionantes sobre el costo de encontrar el amor verdadero.

BACKDOOR TEMPORADA 2 COMPLETA - lunes 8

Backdoor, espacio creativo, divertido y sin censura que rompe con la comedia tradicional. Cuenta con cientos de sketches de comedia, que reflejan la cultura y diversidad en México en un estilo muy original y divertido.

MAP OF TINY PERFECT THINGS - viernes 12

Mark (Kyle Allen) es un adolescente que se encuentra muy cómodo viviendo el mismo día una y otra vez en un bucle temporal. Todo cambia cuando conoce a la misteriosa Margaret (Kathryn Newton) quien también está atrapada en este bucle. Juntos se disponen a encontrar las pequeñas cosas que hacen de ese día un día perfecto y tendrán que encontrar la forma de escapar de este día interminable, y decidir si es que quieren hacerlo.

amazon estrenos febrero (12).jpg

PÁJAROS DE VERANO - viernes 12

Durante la bonanza de la marihuana, una década violenta que vio los orígenes del narcotráfico en Colombia, Rapayet y su familia indígena se involucran en una guerra por controlar el negocio.

SHARK TANK MÉXICO - TEMPORADA 5 - lunes 15

Los emprendedores presentan un adelanto de sus negocios a cinco de los mayores inversionistas mexicanos para asociarse y hacer crecer sus marcas.

amazon estrenos febrero (5).jpg

EL INTERNADO: LAS CUMBRES - viernes 19

El Internado Las Cumbres sucede en un internado ubicado junto a un antiguo monasterio, situado en un lugar inaccesible entre las montañas, aislado completamente del mundo. Los alumnos son jóvenes rebeldes y problemáticos que vivirán bajo la estricta y severa disciplina impuesta por el centro que los prepara para la reinserción en la sociedad. El bosque circundante alberga antiguas leyendas, amenazas que siguen vigentes y que los sumergirán en aventuras trepidantes y terroríficas.

GUEST HOUSE - martes 23

Una pareja recién comprometida encuentra la casa de sus sueños y rápidamente se convierte en una pesadilla cuando el amigo del dueño anterior continúa rondando en su casa de huéspedes.

amazon estrenos febrero (6).jpg

THE PROFESSOR - jueves 23

Después de conocer su diagnóstico de una enfermedad terminal, un profesor universitario decide vivir su vida al máximo bebiendo, fumando y expresando pensamientos reales a las personas que lo rodean. Mientras pasa por las diferentes etapas de la enfermedad, acepta la gran verdad de su vida mientras repara sus relaciones rotas, aprovecha a las personas que son parte de su vida y aprende a despertar su buen espíritu interior.

amazon estrenos febrero (7).jpg

THE LEGO MOVIE 2: THE SECOND PART - domingo 28

Pasaron cinco años desde que todo era increíble y ahora los ciudadanos se enfrentan a una enorme nueva amenaza: los invasores Lego Duplo del espacio exterior, quienes destruyen todo más rápido de lo que los ciudadanos pueden reconstruirlo.