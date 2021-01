Pampita explotó por las críticas luego de contagiarse de coronavirus

La modelo, embarazada de cuatro meses, confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram donde este viernes publicó un extenso descargo contra quienes la juzgaron por no haberse cuidado durante su viaje al exterior.

“¡Parece que si te contagias, los medios te crucifican! ¿Cómo pueden insultarme por estar enferma? ¡Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo! Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. ¡El que se enferma no es el villano en esta historia, es la víctima!”, escribió Pampita furiosa en sus historias de Instagram.

“Ya les expliqué y están las pruebas que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso”, criticó contra la prensa y agregó: “Se regocijan con la enfermedad de otra persona, muestran su verdadera esencia en cada comentario, ¡y le dan a la gente su peor versión! ¿En qué momento perdieron la humanidad?”.

“Ojalá no les toque a ustedes o a sus seres queridos atravesar por esta enfermedad, no se lo deseo a nadie porque la verdad te sentís pésimo y eso si tenés suerte de no terminar internado. ¡Jamás haría leña del árbol caído!”, expuso Pampita.

pampita enojada.jpeg El mensaje de Pampita, enojada en Instagram tras contraer coronavirus

El jueves, a través de Instagram, Pampita había confirmado la noticia de su contagio de coronavirus, desmintiendo algunas versiones: "Estoy contagiada de Covid y Robert también. Mis hijos dieron negativo, pero van a tener que hacerse otro examen PCR en unos días por las dudas. Ellos están perfectos de salud, no tuvieron fiebre ni ningún síntoma”, contó sobre Bautista, Beltrán y Benicio.

“Nadie de los que viajaron a México, ni ningún familiar, está contagiado. Llegamos a la Argentina con el PCR negativo, como corresponde. Fui a hacerme el hisopado por protocolo porque tenía un viaje programado y por eso me enteré. Desde ese momento estamos aislados con Robert en una habitación”, cerró.