La jugada producción de Susana Giménez en la previa a su cumpleaños: ¿hubo Photoshop?

Antes de cumplir años se mostró en redes sociales con un traje de baño enterizo con un hombro al descubierto y recibió algunos comentarios maliciosos diciendo que se pasó con los retoques de Photoshop.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Susana Gimenez (@gimenezsuok)

La diva declaró el fin de su “look aislamiento” y comentó: “Un poco de make up, un buen traje de baño, antejos, sombrero... Rita casi no me reconoce. Para la próxima prometo sumar la peluquería”.