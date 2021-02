Verónica Varano habló de su romance con Gustavo Bermúdez

"Estoy muy bien, gracias", comentó en diálogo con Catalina Dlugi. Luego contestó sobre fotos que les tomaron juntos. “Yo no me saqué ninguna foto. Nunca me di cuenta que me estaban sacando una foto, en ninguna situación. No estábamos al tanto. Es parte de trabajar de lo que trabajo y listo”, precisó, escueta.

Además aseguró que entiende el rol de la prensa ya que ella también trabajó en espectáculos: “Con Carlos Monti aprendí un montón, yo no hacía espectáculos, por eso entiendo, doy notas. Aprendí de Carlos que no hay preguntas indiscretas. La persona tanto que responde o pregunta no se tiene que sentir incómoda por la pregunta o respuesta”.

Varano es madre de Nicolás, Arturo y María, frutos de su amor con el empresario Fernando Elsztain y estuvo casada hasta principio de año con el cardiólogo Martín Lombardero. Gustavo se divorció en 2011 de Andrea González luego de 22 años de matrimonio.