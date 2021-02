Tamara Pettinato tiene coronavirus: "Fuimos cayendo uno por uno"

"Quinto test que me hago. Esta vez di POSITIVO", escribió en Instagram. "Me contagie trabajando como muchos de mis compañeros. Con que una persona lo lleve, se dispara un domino interminable y fuimos cayendo uno por uno. Hay cosas que nos exceden", agregó, para luego contar los síntomas.

"No tengo gusto ni olfato, me duele el cuerpo, me arden ojos y la garganta, tuve fiebre... pero lo peor es el miedo de no saber como va a reaccionar tu cuerpo. No se relajen así no pasan por esta mierda, ni ponen en riesgo a los que quieren", concluyó.