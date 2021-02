Norberto Oyarbide debutó con Coco Sily en Radio 10: "No volvería a ser juez"

Oyarbide llegó vestido de gala a las 13 a la puerta de los estudios de Radio 10, donde fue recibido por el conductor, quien lo describió como “una personalidad maravillosa”.

“Esto me inspira para la vida, me encanta el desafío”, expresó el Juez una vez al aire mientras de fondo sonaba Frank Sinatra.

Con 45 años de carrera, de los cuales 22 se desempeñó como juez federal, reconoció: “Nunca dudé, pero ahora no volvería a ser juez”.

norberto oyarbide radio 10

"Yo no oculto mentiras"

“Dentro de mi cabeza hay varios proyectos, todos tienen que ver con el otro. No se me cruzó por la cabeza otra cosa que no sea ser una persona que se entrega completamente al derecho”, agregó y se autoreconoció como una persona muy emocional, que le gusta tocar el piano y escuchar tango.

“Lo peor que puede llegar a tener una persona es esconder mentiras, y yo no oculto mentiras”, sostuvo.

“Que se acerquen a Comodoro Py, que me denuncien. Denunciaron que tenía pisos en Puerto Madero. Se hartaron de investigar y buscar, fueron hasta los restaurantes donde yo solía comer y pedían facturas para saber qué era lo que yo gastaba”, contó en referencia a las investigaciones sobre su persona.

norberto oyarbide radio 10 El look de Norberto Oyarbide en Radio 10 @Radio10

Y contó detalles de Comodoro Py: “Ese edificio no es natural para la Justicia. Fue adquirido durante la época del gobierno de Carlos Menem, cuando se puso en movimiento el sistema del juicio oral y público”, reveló y detalló que en 1994, cuando juró como Juez federal, poseía un despacho en el tercer piso del Palacio de Justicia “hasta que vino esa revolución en la justicia y nos trasladaron a Comodoro Py donde pasamos a estar en despachos incómodos, ingresa cualquier persona. Comodoro Py es el tren fantasma”.

Al momento de describir su profesión, expresó: “El derecho es arte, poder decirlo y expresarlo, bajar lo que está escrito en la norma y dirigirse a una persona sobre su inocencia o culpabilidad, es artístico”.

"Cuando me alejé de Comodoro Py soñaba que todavía estaba ahí, investigando"

Con excéntricos horarios, confesó que se duerme a las 21.30 se y despierta a las 3 de la madrugada. Entonces prefiere “desayunar” un vaso de leche fría larga vida y le escapa al café u otras infusiones: “Me trae recuerdos de Entre Ríos, del campo, donde nací. Me gusta acompañarlo con una rodaja de pan común y silvestre”, reveló el ex juez federal oriundo de Concepción del Uruguay.

Todos los días sigue un ritual religioso y se definió como una persona muy creyente: “Rezo un rosario de rodillas frente a las estampillas que tengo”.

“No hay que tenerle miedo a la soledad, lo malo es darse cuenta que uno está solo. Hablo del silencio y de escuchar su sonido, es el tiempo perfecto para ubicar las ideas, alejar los malos pensamientos”, expresó.

“Cuando me alejé de Comodoro Py soñaba que todavía estaba ahí, investigando”, dijo el ex magistrado a cinco años de su retiro.

El ex magistrado no se privó de hablar del amor, de su actual situación sentimental y contó: “Fue una experiencia no feliz. Cuando hubo un disparo a mi corazón y ya no sentido. No me molesta estar solo, creo que enamorarse es un sentido bonito”.

“El erotismo nos acompaña hasta el momento en que morimos, nunca deja de construirse en cada ser humano. Pero hay otros elementos dentro de una persona. A mí me erotiza el talento, la disciplina, la educación, y tiene que ser bastante loco como yo”, reveló con seriedad.