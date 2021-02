Ángel de Brito: "Varias famosas argentinas se vacunaron en Miami"

Sin embargo, Ángel De Brito se encargó de dar a conocer que la panelista no fue la única que tomó esta decisión en su viaje a Estados Unidos. Según comunicó el periodista, hay otros famosos que fueron beneficiados por la ley de Estados Unidos, que permite que los extranjeros se puedan vacunar.

"No vamos a dar los nombres pero varias famosas ya se vacuraron en Miami. Las únicas que sabemos públicamente son Yanina y la doctora Rosenfeld. Hay muchas acá también, pero con Pfizer puntualmente se vacunaron allá en silencio", lanzó De Brito. Sin embargo, no dio nombres de las famosas y acotó que la decisión de no hablar "seguramente tuvo que ver con la polémica que se armó con Yanina".

Latorre, al escuchar la información de De Brito, reaccionó y explicó: "A partir de que me criticaron tanto tienen pánico de contarlo. No sé porque uno tiene que esconder cosas que son legales".