Jared Leto perdió su premio Oscar: "Espero que lo estén cuidando bien"

Pero pasaron los años y el premio se esfumó como por arte de magia. Y ya lleva sin encontrarlo tres años. "No tenía ni idea de que estaba perdido y creo que nadie me lo quería decir", contó en una entrevista con The Late Late Show with James Corden.

"Cuando me mudé en 2018, de alguna manera desapareció mágicamente. Podría estar en algún lado, pero todo el mundo lo ha buscado por todas partes”, agregó, y ante la pregunta de si cree que alguien lo tiene, aseguró que sí.

"Es una gran posibilidad porque no es algo que uno tiene sin querer, accidentalmente, a la basura. Cuando lo gané, el premio pasó de mano en mano y estaba medio rallado y golpeado, todos se sacaban fotos con él, pero es lindo compartirlo así que espero que lo estén cuidando bien", cerró.