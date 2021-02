Angelina Jolie mostró la intimidad de su casa en Los Ángeles junto a sus hijos

“Quería que estuviera cerca de su padre, que está a solo cinco minutos de distancia”, aseguró sobre Brad Pitt, con quien continúa disputando la tenencia de los hijos Pax, de 16 años, Zahara, 15, Shiloh, 14, y los gemelos Vivienne y Knox, de 12. “Los últimos años han sido bastante duros. Me he estado concentrando en sanar a nuestra familia. Está regresando lentamente, como el hielo derritiéndose y la sangre regresando a mi cuerpo. He pasado por algunas cosas. Estoy tratando de tener esperanza. Es un viaje, pero no estoy ahí, aún no he llegado”, agregó.

Luego habló de su maduración: "Aunque me gusta ser mayor. Me siento más cómoda a los cuarenta que cuando era más joven. Tal vez porque porque mi mamá no vivió mucho, así que hay algo sobre la edad que se siente como una victoria en lugar de una tristeza para mí”, reflexionó.

Sobre la pandemia, contó que "después de salir del hospital con Zahara estábamos tan felices de que ella estuviera bien que comenzamos el encierro en un estado mental diferente”.

“Pero también han ocurrido otros puntos de inflexión en sus vidas: Pax ha empezado su último año en el instituto, pero no puede disfrutar de todo lo que es ser un adulto; Zahara ha conseguido su carné de conducir, pero las clases ha tenido que hacerlas con las mascarillas. No han salido como imaginaban estos momentos. Eso sí, los cumpleaños siguen, y creo que para muchas personas, esto nos ha hecho sentir muy humanos, todos juntos. De alguna forma es algo hermoso”, opinó.