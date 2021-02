Kike Teruel envuelto en otro escándalo: fiesta clandestina, golpes y denuncias

La madre del joven agredido contó el caso a través de las redes sociales, después de realizar la denuncia en la justicia y a su vez recibir contradenuncias y una orden de restricción por parte del cantante del grupo de folclore y toda su familia.

"Acabo de terminar de radicar una denuncia contra Kike Teruel por una falsa denuncia contra mí y mi familia", comenzó la mujer que cargó contra el cantante y su familia tras el ataque contra su hijo.

Y agregó: "Esta mañana me levanto y veo a mi hijo todo golpeado, desfigurado y con muchos golpes en la cabeza. Cuando le pregunto qué pasó, me comenta que estuvo en una fiesta en la casa del hijo de Kike, que lo habían patoteado, que en la fiesta había más de 100 personas y que se cobraba una entrada de 600 pesos con bebidas alcohólicas”.

La madre de la víctima contó que luego de ver como estaba su hijo se aceró a la casa del cantante quien minimizó el hecho: “ me dijo que no estaba enterado de nada...y ahí le digo '¿cómo no vas a saber que en tu casa hay más de 100 personas, que se cobró entrada y se vende alcohol?'".

"Cuando yo comienzo a cuestionar y a preguntar, con tal de callarme me dijo que haga lo que quiera, que si quería denunciar que denuncie, total él tiene muchos contactos, que a mí no me iban a dar bola, que si yo perjudicaba a sus hijos, él iba a perjudicar a mi hijo. Son gente que se cree que se van a llevar a todo el mundo por delante por tener poder adquisitivo y contactos, pero las cosas tienen que ser como son porque yo podría estar lamentando la vida de mi hijo y quiero que esto tenga conocimiento público", subrayó la mujer.