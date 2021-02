“Me dijo que estaba bien, me dice ‘no miro mucho tele, me la paso durmiendo, acá un poco mejorando, cuidate mucho que es un virus espantoso y te duele todo el cuerpo, te mando un beso grande, te quiero mucho’”, leyó la columnista de LAM. Además, agregó que lo que más le duele a Pampita es no poder encontrarse con sus hijos.

Floppy Tesouro también habló con la modelo. "Me contestó un mensaje que estaba mejorando de a poco y que está más tranquila, agradece mucho los mensajes”, reveló la modelo, quien mantiene un buen vínculo por eventos que han compartido.