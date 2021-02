Tras la salida de Rial de Intrusos: ¿quién prefiere Marina Calabró como conductor?

“Para mí Intrusos tiene que permanecer lo más fiel posible a su esencia, sus caras y su identidad -comenzó diciendo Calabró-. Para mí el candidato natural para reemplazar a Jorge es (Adrián) Pallares, y si fuera en dupla con (Rodrigo) Lussich estaría buenísimo porque se complementan súper bien”.

Sin embargo, al escuchar esta respuesta, De Brito acotó: “Pero Lussich me dijo que se va, que si Rial se iba él también porque había arreglado para estar con Rial”. “A mí me parece que si quedaran en dupla de conducción no se va a ir ¡Cómo se va a ir! Yo creo que debería armarse una dupla ahí. Me parece que se refería a nombres de afuera, si me preguntás si Lussich se va a quedar si viene Cabak, te digo que no”, cerró Marina.