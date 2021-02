La panelista de Nosotros a la mañana salió a respaldarla luego del descargo de Carolina en el que criticó ser insultada por estar enferma.

“¡Tenés razón! Me pasó igual y me bancaste. ¡Hoy te banco yo a vos! Cualquier duda, info o lo que necesites (creo estamos en el mismo barrio), ¡acá estoy, @pampitaoficial! ¡Que se mejoren pronto!”, escribió en Instagram.

Pero eso no fue todo. Además, Nicole le mandó un mensaje privado y ambas comenzaron a seguirse en las redes sociales. Consultada sobre este acercamiento, la modelo contó en diálogo con Paparazzi: “Ah me amigué… Sí, como fue en su momento que yo me enfermé también, que estaba sola en mi casa con mis hijas y muchos salieron a aprovecharse de esa vulnerabilidad, me parecía que, en este momento que ella está pasando por lo mismo, mandárselo. Yo lo pasé sin estar embarazada pero sí con mis hijas enfermas. Me parecía justo darle mi apoyo. Me salió así”.

Además, dijo que le había enviado un "un mensajito por privado con mi teléfono y todo”, aunque no quiso develar qué le respondió Carolina.

“Eso me parece que es un tema que, el día de mañana, si ella quiere lo contestará. Yo te puedo hablar por lo que me surgió hacer a mí. No dije que no respondió. Dije que, en todo caso, en su momento, lo contestará ella. Te puedo hablar de lo que me surgió hacer a mí. Vi esta mañana, por mis grupos de fans de Instagram, que ella me empezó a seguir. Entonces, yo decidí seguirla, también”, reveló.

Cuando el periodista acotó que “ojalá que la relación crezca”, Nicole no lo negó: “Sí, obvio. Yo siempre prefiero en buenos términos con todo el mundo, por supuesto que sí”.