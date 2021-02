Para mejorar su capacidad de oxígeno, los médicos le indicaron el caso Helmet, informó la periodista Andrea Taboada en LAM. Se trata de es un casco plástico enriquecido con oxígeno que potencia la respiración del paciente y a diferencia de los respiradores mecánicos, permite mayor movilidad y comodidad.

Sergio Lapegüe. jpg Sergio Lapegüe recibiendo plasma.

“Hablé con Bochi, la mujer de Segio, suelo hablar con ella a la noche y a la mañana. Me dijo que como esta recuperación va y viene, es decir que a veces tiene fiebre, a veces no, baja, sube, como le pasa a Carmen… y a pesar de que pasó una buena noche, ahora los médicos decidieron que para que no fuerce los pulmones, para que pueda respirar y tener mejor saturación, ponerle un nuevo aparato que se llama Helmet”, contó la periodista.

helmet 1

“Él mismo mandó una foto a su mujer, que es lo que permite a Sergio que, además de la respiración asistida, no fuerce su capacidad respiratoria", remarcó. Además, dio una buena noticia: "Anteayer el médico salió muy contento después de verlo, hoy Sergio estaba un poco más bajoneado… Va y viene”.