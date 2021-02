Tras cinco días de silencio y hermetismo absoluto, reapareció en las redes sociales con el lanzamiento de nuevo sencillo titulado justamente “Adiós ”, una canción melancólica cuya letra habla de una ruptura amorosa.

“Me debo ir, no me quiero ir, me tengo que ir, no quiero partir. Debo alejar, tengo que cambiar, tengo que soñar, tú tienes que soñar y debemos llegar. Y aunque dijimos adiós, nunca dijimos adiós”, canta Yatra en una parte de la canción.

La canción fue acompañada por un video en blanco y negro, que ya se estrenó en YouTube, donde incluso se lo ve al cantante colombiano llorando.

En tanto, Yatra se encuentra en Madrid desde principios de año para grabar la serie “Érase una vez….pero ya no”, producida por Netflix y creada por el Manolo Caro, quien estuvo detrás del éxito de “La casa de las flores”.

El video de "Adiós", el nuevo tema de Sebastián Yatra