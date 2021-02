Con mucho humor, Karina se atajó en Flor de Equipo cuando Florencia Peña indagó al respecto bajo pena de comerse unos cuernitos de grasa bañados en salsa de pescado y pimienta, en el marco del cuestionario intragable: “¡Más cuernos, no! Ya me comí demasiados, un montón”.

Luego, Karina la Princesita sentenció: “Engañé al Polaco. Pero él lo sabe, y de las 8 mil que me hizo, una que le haya hecho yo…”. Y explicó: “Lo hice por despecho y me arrepiento, me di cuenta de que no tenía que ser como la porquería que tenía al lado. Comportarse como el otro no me llena, salvo que tuviera ganas de hacerlo porque sí. Yo me arrepentí, no me sentí bien”.

“Se terminó enterando porque como no tenía experiencia, no lo supe hacer bien. Lo hemos hablado un montón con el Polaco, él sabe todo. Después nos peleamos”, sentenció.