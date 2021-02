Recuperándose de la enfermedad, el actor y conductor de 100 argentinos dicen utilizó su red para anunciar el alta médica y describir al detalle cómo fue su tránsito personal y familiar del coronavirus.

"Hola gente, ¿cómo va? Como todas las comunicaciones oficiales yo las hago desde el trono, que es mi oficina. Este es un mensaje para todas las personas que me siguen en esta cuanta: para mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo y para todos ustedes. Finalmente, mi familia y yo estamos terminando el tránsito del Covid-19", comenzó el actor.

Dario Barassi agradece estar transitando el coronavirus lo mejor posible

"En mi caso, soy un tipo creyente y soy muy agradecido con Dios y con la vida, y lo transitamos con relativa liviandad, sobre todo mi mujer y mi hija, que gracias a Dios no tuvieron grandes alteraciones. Emilia tuvo unos moquitos, una tos, y nada más. Luli perdió el gusto, el olfato y estuvo cansada por momentos, pero es un toro mi mujer. Se la bancó como una campeona", continuó diciendo el actor.

Luego puso el acento en él, en cómo impactó el coronavirus en su salud con su característico humor: "Yo era una población de riesgo por el tema de mi sobrepeso, que me enteré ahora que soy obeso, no lo sabía... Pero arranqué la enfermedad con mucho miedo, muy preocupado. Tuve todos los síntomas del mundo: me quedé sin gusto, sin olfato, me dolía la cabeza, tuve malestar estomacal, tuve fiebre y tuve gripe, pero tuve todo con liviandad".

Respecto al alta médica, Darío optó por ser cauteloso: "Obviamente hay que esperar un período de tiempo, para ver cómo está todo el sistema pulmonar y el sistema cardiovascular, pero seamos optimistas, ya mañana tenemos el alta. Nos vamos a ir reinsertando socialmente de a poco, porque quedan algunos resabios, como el cansancio. Y si bien la capacidad de contagio es menor, no es nula todavía. Vamos a esperar 2 o 3 días más para salir, para no estar expuestos".

Darío Barassi concluyó el video agradeciendo: "No quería dejar de mandar este video porque me sentí muy acompañado y muy querido. Eso lo agradezco y lo valoro mucho. Es uno de mis mayores logros. Quería agradecerte a vos que me bancaste… Y bien yo, que soy tan hipocondríaco y pensé que la iba a pasar para el ojete. ¡Pero me controlé! Estuve sólido. Y tuve muchos médicos cerca".