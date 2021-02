"Hoy es un día un poco triste para este grupo. Nuestra compañera Karina, a quien queremos un montón y compartimos días hermosos de mucha alegría, no la está pasando nada bien. Ella está embarazada, se le complicó muchísimo su cuadro de COVID-19. Acaba de entrar en coma inducido", comenzó diciendo la actriz y conductora.

¡Fuerza Kari! Las palabras de Flor Peña a su Compañera tras estar grave

"Después de cuatro días con fiebre alta, la pasaron a terapia intensiva por prevención, y le pusieron oxígeno. La última ecografía de esta mañana dio que el estado de sus pulmones era muy complejo, están muy atacados. Y decidieron inducirla a un coma para poder intubarla", detalló Nancy Pazos.

"Me da mucha tristeza porque es alguien que queremos mucho. Que no entiende cómo funciona este virus, y porque tiene un bebito que hay que cuidar también. Ella siempre tuvo alegría y nos fue escribiendo. Ella nos tranquilizaba a nosotros", contó Flor, y aclaró que en el programa no se habían referido antes al tema "porque entendíamos que es una situación muy difícil".

"El cuadro se agravó. Es una embarazada atípica porque hasta ahora habíamos escuchado que es un virus que no ataca a las embarazadas. Está en un cuadro muy grave". concluyó.