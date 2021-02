A través de Instagram, la conductora de Santo sábado aseguró: “Hola a todos. Quiero contarles que en el día de ayer me levanté sin olfato, por lo que me fui a hisopar y recién me dan el resultado y fue positivo. Por supuesto que no estaré en el programa hasta que la carga viral haya desaparecido. Sigamos cuidándonos”.

Horas más tarde, el Pelado López, conductor del ciclo, también explicó que su compañera estaba ausente tras haberse contagiado.

"Le mando un beso a Sole que no está hoy acá porque tiene positivo de Covid-19. Esperamos que se recupere y le mandamos un saludo de todo el equipo”, comentó.