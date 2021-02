La panelista de Bendita había advertido que Sierra y Cande subieron a la red social historias parecidas de una estadía en una ciudad del interior del país. Incluso, aseguró que el actor había subido una historia pero la borró cuando se dio cuenta que su supuesta novia había subido algo parecido.

Atento a las noticias, Sierra salió a responder los rumores. "La gente habla de vos y comenta, pero es terrible porque inventan que vos subís una historia, que la borrás, que está tu amiga, la Molfese, acá con vos, que no sé qué esconden, por qué no se muestran. No sé qué dicen. La verdad, es terrible. Ustedes no crean todo lo que ven en la televisión, porque se van a volver loquitos", comentó en Instagram.