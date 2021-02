Fede Bal contó que su madre "sigue estable" y "mejora lentamente", y agregó: “Ahora tiene un virus nuevo, que es intrahospitalario y hay que atacarlo. Se cambió la medicación, es un camino muy largo y la gente que tiene parientes en esta situación sabe de lo que hablo”.

En diálogo con con Susana Roccassalvo luego agregó: “Estamos esperando que empiece a reaccionar mejor. Pero va a estar un par de semanas, me parece que va a ser lento. No te dicen cuando va a estar mejor. Me parece que hay que esperar un poco para que el cuerpo y los valores empiecen a cambiar y creo que no hay una fecha. Hay que seguir pidiendo por ella y aguantándola para que esto pase rápido”.

El 30 de enero se conoció que Carmen había sido inducida a un coma farmacológico e intubada por una neumonía en la Clínica Zabala, donde aún permanece internada.