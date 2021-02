"Vomitaba para castigarme", contó Cande Tinelli sobre la bulimia

La instagramer subió una foto en primera plana de su cintura con un pequeño pliegue de la piel y aseguró que con ese mínimo "defecto" (o lo que ella consideraba en ese momento que era un defecto) antes no lo hubiera mostrado.

"Quizás les parece una pelotudez pero yo antes veía esto y no subía la foto. Me deprimía, me ponía más obsesiva con la restricción de alimentos, y sino vomitaba ‘castigándome’ por ser ‘gorda’. Qué idiota fui en darle tanta importancia y en dedicarle tanto tiempo a algo tan poco importante", reflexionó.

"Sé que hay mucha gente que sufre esto, ojalá me lean y entiendan que están perdiendo momentos de su vida que no van a volver a vivir. Nutran su alma. Disfruten. Coman, ríanse y amen", concluyó.

Cande contó que sufrió anorexia en 2018 cuando cumplió 28 años. "Mi familia me salvó", contó en ese momento. "No quiero dar pena con esto. Quiero que abran los ojos todas. Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar de nada. Encerrarme sola. No ver gente. Ataques de pánico y fobia social", detalló.

"Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de m... que tomó mi vida por completo, que me pido disculpas a mi misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que les hice vivir", recordó.