Wanda Nara publicó cinco fotos de accidentes domésticos y su madre la "retó"

Si bien aclaró que estaban todos bien, las especulaciones no tardaron en llegar y sus fans le preguntaron si todos ellos habían tenido un accidente en auto o algo parecido. Entonces, fue la madre de la empresaria, Nora Colosimo, quien aclaró la situación.

"Son tantas las personas que debido a las historias que subió Wanda recién me están preguntando si tuvimos un accidente, que quiero decirles que, gracias a Dios, no. Fueron pequeños incidentes, todos por separado”, explicó.

“Estamos todos bien. A mí ya me sacaron el yeso. Y la amiga de Wanda también está muy bien y tuvo un incidente por separado en su brazo. Las nenas también están bien. Así que gracias de corazón a todos los que me están escribiendo. Le voy a decir a Wanda que no suba más historias de este tipo porque la gente, realmente, se preocupa”, concluyó. Colosimo se encuentra en París disfrutando de una estadía junto a su hija y nietos.

wanda 5.jpg

wanda 4.jpg

wanda 3.jpg

wanda 2.jpg