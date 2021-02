Mariano Balcarce subió una sugestiva historia de Instagram de una cena con amigos, donde en el reducido grupo se encuentra la hermana de Paula Chaves. Ese mismo sábado a la noche, aseguran que la joven habría ido a ver un show de Dante Spinetta con el empresario y luego compartieron una comida con él y su novia, Camila.

Los fanáticos de la joven actriz ataron cabos tomando como punto de partida las declaraciones que ella misma hizo hace un tiempo, cuando confesó que sentía atracción por alguien. “Me gusta alguien, pero no me da bola. No es gallego, es argentino”, expresó meses atrás.

"Yo creo que es la persona indicada. No es ni actor, ni futbolista, ni músico. Tiene una edad polémica, pero menos de 40 años”, dijo la actriz en diálogo con el programa Perros de la calle.

Pero el vínculo con Balcarce no es nuevo. A Delfina y Mariano se los vio juntos en una fiesta de Halloween en 2019 y hasta posaron muy compinches, lo que despertó rumores rápidamente.