Romina Pereiro tiene coronavirus: Jorge Rial está aislado

Fue ella quien lo confirmó. "Soy Covid positivo. Me enteré cuando mi hija me hizo oler un perfume de casualidad el fin de semana, y me di cuenta que no tenía olfato. Vinieron a hisoparme y al otro día, me dieron el resultado", comenzó diciendo en Mañanas Públicas. Para llevar tranquilidad, la nutricionista contó que está aislada en una habitación en su casa de Belgrano y que la familia se encuentra en perfectas condiciones.

El ex conductor de Intrusos, es persona de riesgo dado que tiene afecciones cardíacas. En 2010 tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una insuficiencia y le colocaron un Stent. El año pasado una nueva alarma se encendió en el entorno de su familia tras una descompensación que sufrió. La figura de América, que saldrá al aire con la conducción de un ciclo de actualidad, TV Nostra, tendrá que cuidarse y aislarse para prevenir males mayores.