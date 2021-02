"Te dan un cheque en blanco para hacer una película XXX. ¿Qué monto le ponés?”, consultó el conductor. “No mucho. ¿100 mil dólares? ¿150 mil dólares un dos ambientes? ¿Un tres ambientes en colegiales de 150 mil dólares? Lo hago por un tres ambientes en Colegiales, luminoso y lindo”, contestó el actor. “La película se llama ‘Cuidado con el garrote de Lamothe’”, retrucó López, y Lamothe remató: “No, no, dejá... tengo otro nombre mejor: ‘Dejalo en marcha que ya subo’”.

En Intrusos, el actor volvió a referirse del tema y le hizo una propuesta a Rodrigo Lussich: “Yo lo voy a dar todo. Voy a incorporar a mi pareja porque no la voy a dejar afuera y a ella le pagó yo con mi parte del departamento, así que si me quieren tirar nombres… se me ocurrió que algunos o algunas de ustedes podrían participar también, ¿no? Rodri, ¿te animás?”.