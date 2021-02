VIDEO: Natalie Pérez quebró en llanto por el femicidio de Úrsula Bahillo

Su muerte generó repercusión masiva y varios famosos se refirieron al tema y se unieron al pedido de justicia. Una de ellas fue Natalie Pérez, quien compartió un video completamente emotivo. Con lágrimas en sus ojos, manifestó: "Eso no puede pasar más. Esto no tiene que pasar más. Ni una menos. Ni una".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NATALIE (@natalieperez)

Luego escribió un extenso descargo: "Tengo una angustia que me carcome el alma. Quiero hacer algo para cambiar las cosas y no sé exactamente qué".

Y siguió: "Solo cerrar los ojos y pensar en ellas, en lo que tuvieron que pasar, en sus seres queridos, con el dolor que tienen que vivir. En sus asesinos que respiran y me indigna su existencia. Solo cerrar los ojos y preguntar ¿por qué tiene que seguir pasando esto? Solo cerrar los ojos me hace querer abrirlos y cambiar las cosas. ¿De verdad no queda nadie con buenas intenciones en el poder? ¿Tan corrompido está el sistema? ¡Vivimos en el 2021, cambiamos tantas cosas...!".

"Que el mundo sea una porquería para quienes son una porquería. No van a cambiar. Lamentablemente hay personas muy perversas, maliciosas, de eso no nos podremos escapar. Pero si el poder es bueno, si el poder no mira para otro lado, si el poder deja de querer beneficiarse, si el poder está del lado de la verdad, de la bondad, de la víctima, si el poder judicial no fuera corrupto, si se encargara de impartir justicia, si se aplicaran las normas correctamente y si se resolvieran los conflictos como estudiaron en la facultad, si hicieran las cosas bien y con amor, todos sería distinto", sentenció.

Luego, se dirigió Alberto Fernández y le hizo un pedido muy especial: "Señor presidente, por favor, sé que tiene mucho trabajo por delante, pero ponga entre sus prioridades ver el plantel que está manejando en el Poder judicial. Revean si la policía cumple su deber, como esperamos que sea, quiénes son los que 'nos cuidan de los malos', vea si están a la altura de las circunstancias. Esto no puede pasar más, ¡no tiene que pasar más!".