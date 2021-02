Barby Silenzi, sobre separación del Polaco: "No fue que él hizo mil cosas y yo soy una lady"

“Hay un montón de cosas que no voy a decir. Pero a nuestra pareja, tan linda que era, nos agarró la pandemia y la cuarentena. Eso influyó un montón en las parejas. No fue de un día para el otro que uno se separa”, comentó en una entrevista radial. "Venían pasando cosas que no voy a dar ni un solo detalle de nada, pero no fue de un día para el otro. La pareja es de a dos y había cosas de él y cosas mías. Fue mutuo, no es que él tuvo la culpa o yo la tuve”, agregó.

Al ser consultada sobre los rumores de infidelidad del cantante, ella también se hizo cargo de lo suyo. "El motivo no lo voy a decir, pero fueron muchas cosas de ambos lados. No fue que él hizo mil cosas y yo soy una lady. Cada uno tiene lo suyo y llegó hasta acá”, afirmó.

Por último, dejó en claro que el amor siempre estuvo. "Siempre fuimos re compañeros. Es el papá de mi hija, pasamos cosas súper divertidas y yo me quedo con eso... Me dolió que la familia que estábamos pensando no pudo ser. Él fue el amor de mi vida“, finalizó.